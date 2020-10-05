«Произведение искусства!»: Галкин похвастался цветочным тортом, которым угостили его детей

Подруга Пугачевой накануне отпраздновала день рождения и поделилась сладким подарком с Гарри и Лизой.

Старая верная подруга Аллы Пугачевой Алина Редель в этом году решила отказаться от традиции празднования дня рождения. Причину бизнесвумен не объяснила, но в период пандемии так поступили многие. Однако для самых близких приятелей она сделала исключение, угостив их праздничным тортом.

В их числе оказались Примадонна, Максим Галкин и их дети. Красивый цветочный десерт Алине прислал ее хороший знакомый. Юморист, увидев сладкое чудо, не смог сдержать эмоций.

«Вы посмотрите на это произведение искусства. Боже мой! Это все съедобное!» — восхитился он.

Цветы на торте выглядели совершенно натурально, впрочем, как и камни, которыми было инкрустировано угощение сбоку.