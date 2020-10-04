«Полетела в осень»: Арзамасова в замшевом жакете с бахромой подчеркнула фигуру телесным мини-платьем

25-летняя Лиза Арзамасова порадовала поклонников свежим снимком. По словам актрисы, автором фото выступила ее мама — Юлия. Девушка очень привязана к своей родительнице. Не секрет, что на съемках проекта «Вечерний Ургант» на Первом канале актриса из ситкома «Папины дочки» появилась рука об руку с Ильей Авербухом. Таким образом, влюбленные подтвердили слухи о своем романе. 46-летний постановщик ледовых мюзиклов не на минуту не отходил от своей спутницы.

«Полетела… В осень!! Фотограф — мама», — отметила актриса.

Перед объективом фотокамеры на прогулке в сквере Арзамасова позировала в телесном мини-платье, сделав акцент на особенностях фигуры. Избранница Авербуха отдала предпочтение замшевому жакету с бахромой. Аутфит знаменитости дополнили плетенные босоножки на шпильке. Лиза не только подчеркнула талию, но и длину ног.