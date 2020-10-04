Это к деньгам: на Мальдивах Элджея пометила озорная птичка

4 октября звездная пара Насти Ивлеевой и рэпера Элджея радовала своих поклонников в Instagram фотографиями и видео с Мальдивских островов. Молодые супруги отдыхают в дорогой вилле, наслаждаясь океаном, пальмами и местной живностью.

Что касается последней, то кумиры молодежи подверглись чрезмерному вниманию со стороны одной наглой птицы. Элджей выложил ролик, как на его шляпе пристроился пернатый сосед с весьма суровым видом. Когда репер попробовал его заснять, представитель фауны атаковал камеру.

Подписчиков артиста это «В мире животных» изрядно переселило. «Angry birds», «Он так грозно пошел», «Странные у тебя голуби, Лех», «Птичка еще не понимает, на ком она сидела», — такие комментарии оставили под видео пользователи Сети.

Кстати, после инцидента с пернатым музыкант опубликовал в «сториз» фото своего плеча, на котором красовались птичьи испражнения. Говорят, это примета — к деньгам. Хотя Элджей, вроде, и так не жалуется на бедность.

Добавим, что у Ивлеевой в «сториз» тоже появилось фото с мальдивским воробьем. Наглая местная птица клюнула телеведущую в ухо. Интересно, а эта примета к чему?