42-летняя Климова в твидовой юбке миди и гороховой блузе позировала в лимонном кресле

Экс-возлюбленная Гелы Месхи — 42-летняя Екатерина Климова — поделилась в Instagram съемками с импровизированной фотосессии. В кадре актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» предстала в твидовой юбке миди и гороховой блузе, отдав предпочтение романтичному стилю. Об актуальности этого трендового принта в эфире программы «Модный приговор» напоминала Эвелина Хромченко. По словам модного эксперта, такой рисунок идеально подойдет для первого свидания, как вечная классика и самый беспроигрышный вариант.

В кадре Екатерина предстала сидя в лимонном кресле. Свои волнистые локоны актриса украсила повязкой с бантом в стиле наив. В одном из интервью Климова призналась, что в юности ее мало интересовала учеба, однако от своих детей артистка требует полного послушания там, где речь заходит о школе и занятиях. По словам актрисы, она смогла добиться уважения своих родных — мамы и отца — когда поступила в театральный.