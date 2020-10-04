«Волнующие изгибы»: Дитковските в крошечном бикини засветила изящные бедра

Агния Дитковските, как и ее очаровательная звездная мама — Татьяна Лютаева — обладает восхитительной фигурой. В свои 55 лет бывшая теща Алексея Чадова не стесняется баловать поклонников провокационными кадрами в стиле ню. Артистка не раз появлялась на красных дорожках в облегающих нарядах и без бюстгальтера, демонстрируя роскошные формы и упругий бюст.

Дочка Лютаевой красотой пошла в именитую маму. Агния обладает точеной талией, подтянутыми ягодицами и изящными бедрами без изъяна. Дитковските не знает, что такое растяжки и целлюлит. На пляже актриса позировала в гордом одиночестве, блеснув сногсшибательной фигурой в крохотном бикини.