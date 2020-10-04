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«Волнующие изгибы»: Дитковските в крошечном бикини засветила изящные бедра

Актриса из фильма «Жара» запечатлелась в дерзком купальнике, показав подтянутые ягодицы.

«Волнующие изгибы»: Дитковските в крошечном бикини засветила изящные бедра
Агния Дитковските. Фото: Globallookpress.com

Агния Дитковските, как и ее очаровательная звездная мама — Татьяна Лютаева — обладает восхитительной фигурой. В свои 55 лет бывшая теща Алексея Чадова не стесняется баловать поклонников провокационными кадрами в стиле ню. Артистка не раз появлялась на красных дорожках в облегающих нарядах и без бюстгальтера, демонстрируя роскошные формы и упругий бюст.

Дочка Лютаевой красотой пошла в именитую маму. Агния обладает точеной талией, подтянутыми ягодицами и изящными бедрами без изъяна. Дитковските не знает, что такое растяжки и целлюлит. На пляже актриса позировала в гордом одиночестве, блеснув сногсшибательной фигурой в крохотном бикини.

«Просто вау, русалка на пляже», «Срочно в номер! Какие формы», «Небось Чадов кусает локти», «Ягодицы как орешек! Ух, классная», «Волнующие изгибы», «Надо же, соблазнительница какая», «И чего все восхищаются, просто кожа да кости!! Подкормить надо», «Стройняшка, любуемся», «Просто восторг, до чего же хороша!!», «Замечательная актриса и при этом просто красавица», «Девушка мечта», — отметили поклонники актрисы.

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