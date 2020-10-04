Марина Юдашкина предстала в жакете оверсайз и яркой рубашке цвета ультрамарин

Марина Юдашкина вышла на прогулку в сдержанном и стильном аутфите. 61-летняя супруга кутюрье облачилась в приталенный жакет оверсайз, светлые брюки прямого кроя и яркую рубашку цвета ультрамарин. Для осеннего променада знаменитость отдала предпочтение удобной обуви — бежевым балеткам на низкой подошве.

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Возлюбленная именитого модельера Валентина Юдашкина распустила белокурые локоны. Свой образ знаменитость дополнила крупными солнцезащитными очками.

Поклонники по-достоинству оценили лук супруги основателя модной империи:

«Шикарно выглядите», «Королева стиля», «Скромная, стильная и шикарная», «Красавица», — выразили свой восторг в комментариях подписчики Юдашкиной.

Жена знаменитого модельера всю жизнь посвятила красоте и искусству: в начале своего жизненного пути Марина работала парикмахером-стилистом в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Именно на этой работе познакомились будущие супруги: Марина и Валентин сблизились во время подготовки к показу на очередном конкурсе, и поженились в 1988 году. Сейчас спутница Валентина Юдашкина руководит Домом моды. Жена модельера активно ведет свой микроблог, в котором регулярно делится с фанатами стильными образами.