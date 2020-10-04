«Мать, как ты могла!»: Маша Горбань шокировала Наталью Рудову снимком в белье

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань не устает радовать фанатов пикантными снимками. На этот раз актриса опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует на кровати в одном нижнем белье. Кружевной комплект телесного оттенка едва скрыл самые интимные места на теле артистки. Знаменитость встала на колени и распустила длинные светлые волосы. Горбань загадочно смотрит в сторону, приоткрыв губы в легкой улыбке.
33-летняя красавица игриво подписала снимок:
«Красивое нижнее белье придает уверенность, не правда ли?».
Фанаты актрисы пришли в восторг от горячего кадра: девушка продемонстрировала плоский животик с явным прессом, пышную грудь и упругие бедра.
«Нельзя быть на свете красивой такой», «Богиня», «Тело шикарное», «Маша, вы красавица», «Обольстительница», «Такая фигура украсит любое белье», «Вы как всегда превосходны», — написали поклонники.
Не смогла сдержать эмоций и коллега артистки по творческому цеху — Наталья Рудова оставила комментарий под провокационным постом Горбань:
«Ты же мать! Как ты могла!» — возмутилась знаменитость.
Оказалось, что Рудова разгневалась в шутку: актриса тут же выразила восхищение внешним видом знаменитости.
«Манюнь! Красота! Побольше красоты в ленту!» — добавила исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день».
Некоторым подписчикам даже такой откровенный образ показался излишне скромным:
«Снимите это немедленно!», «Нет, не придает уверенность… Лучше без белья, вот тут уверенность будет!», «У вас красивая фигура! И белья не надо», — посоветовали представители мужской части аудитории.