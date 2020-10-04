Валерия в коричневом комбинезоне, гольфах в сетку и сапогах появилась на публике

Не секрет, что певица Валерия тщательно следит за своим имиджем. Об этом не раз говорил и муж поп-дивы музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Избранник артистки утверждал, что его вторая половинка неплохо разбирается в модных тенденциях, а ее тонкому вкусу могут позавидовать даже именитые модельеры.

больше по теме Валерия в прозрачном пудровом плаще и ярко-синих остроносых туфлях пришла в бар Певица сделала ставку на яркий аутфит.

На одном из светских мероприятий артистка рассказала о том, что в последнее время модные дома выпускают во многом схожие коллекции. Таким образом, представительницы прекрасного пола практически лишаются всякой возможности на индивидуальность — если в бутиках и обычных стоковых магазинах можно увидеть однотипные вещи.

Валерия призвала дизайнеров проявлять больше фантазии, добавлять изюминку в свои шедевры. А пока, как утверждает певица, у нее все реже возникает желание отправиться на шопинг.

На днях Валерия появилась на публике в коричневом комбинезоне, дополнив молодежный аутфит гольфами в сетку и сапогами. Образ певицы получился весьма нетривиальным и ярким. Примечательно, что поп-дива отдала предпочтение монохромной палитре, выбрав мягкий шоколадный оттенок.