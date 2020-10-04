Дочь Анастасии Заворотнюк облачилась в алое платье длины миди с открытыми плечами

24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк — Анна опубликовала на своей страничке в Instagram фото яркого образа для танго. Модель отдала предпочтение атласному платью длины миди алого цвета с открытыми плечами и объемными рукавами-фонариками.

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Девушка отдала предпочтение красному маникюр. Дочь известной артистки сделала макияж с акцентом на губы, подобрав модный алый тон. Она собрала волосы в аккуратный высокий пучок. Падчерица фигуриста Петра Чернышева сделала селфи в зеркале, приняв изящную позу для фото.

Поклонники остались под впечатлением от эффектного образа Анны Заворотнюк:

«Красотка», «Сногсшибательная», «Вам очень идет», «Анютка, ну просто самая-самая!», «Невероятная», «Так цвет тебе этот идет, само очарование», «Все женихи твои!», «Хорошее танго будет! Надо научиться», «Анюта, какая вы красивая», «Вы просто сражаете наповал», «Безупречна!» — выразили свой восторг в комментариях фанаты.

Анна Заворотнюк родилась в 1996 году в семье предпринимателя Дмитрия Стрюкова и актрисы Анастасии Заворотнюк. Девочка успела пойти в школу в США, однако семье пришлось покинуть Лос-Анджелес и вернуться в Москву, когда Анастасию утвердили на роль в сериале «Моя прекрасная няня».

Дочь знаменитой актрисы успела принять участие в съемках 5-го сезона «Закрытой школы». Сейчас девушка активно ведет свой блог в Instagram.