«Боюсь быть резкой»: Ольга Остроумова высказалась по поводу внебрачного сына Валентина Гафта

Жена актера Валентина Гафта сообщила подробности семейной драмы. Оказалось, артистка не хотела посвящать посторонних людей в эти перипетии. Как выяснилось, наследник именитого кинодеятеля — 40-летний Вадим Никитын жил в Бразилии. Об этом Ольга Остроумова рассказала в эфире телепередачи «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1».

Народная артистка России призналась, что о существовании наследника знала давно. Более того, она сама предлагала Гафту познакомиться с сыном.

«Я знала про Валиного сына. Я мужу говорила: отошли ему деньги, пусть приедет с тобой познакомиться. Но зачем выносить эту семейную историю на всеобщее обозрение? Я этого не понимаю», — сказала артистка.

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«Я боюсь быть резкой сейчас. Но думаю, когда женщина решает родить ребенка для себя, а Гафт был против этого, то зачем, когда сыну уже 40 лет, возвращаться и говорить: «Вот твой папа», — возмутилась Остроумова.

Не секрет, что для 85-летнего мужа Остроумова стала опорой и поддержкой. Именно возлюбленной Валентин Иосифович доверяет все своим переживания. Ольга уже много лет заботится о благополучии мужа, делая все от себя зависящее для того, чтобы Гафт жил в полном комфорте и спокойствии.