«Афродита»: Рудова в золотом бикини покорила сердца фанатов полуобнаженным телом

Недавно актриса телесериала «Условия контракта» пожаловалась в Stories своего микроблога на публичные обсуждения ее откровенных снимков. При этом Рудова продолжает размещать фото в бикини. Свежий кадр сексуальной позы Наталья опубликовала под одним из последних постов личного профиля.

Артистка позировала на яхте в купальнике, который подчеркнул спортивное тело телеведущей музыкального реалити-шоу «Место под солнцем».

Поклонники артистки разделились на два лагеря: одни осудили знаменитость за столь откровенные снимки, другие — похвалили стройное тело Натальи.

«Афродита!», «Умница и красавица! Достойная, знающая себе цену! Труженица! Полный респект!», «Только хайпитесь со своими репостами, а толку от этого ноль», «Кисть руки забыла отфотошопить!» — написали в комментариях актрисе.

Напомним, что недавно певица призывала общественность быть более экологически ответственной. Девушка разозлилась, что СМИ мало времени уделяет проблемам загрязнения окружающей среды. Также Рудова помогает приютам животных, о чем сообщает в своем аккаунте. Вместе с подругой Настасьей Самбурской, Рудова навещает дворняжек в питомниках и перечисляет средства для их содержания.