Дебют маленького принца: герцоги Кембриджские показали младшего сына

В апреле этого года Луи исполнилось два года.

Герцоги Кембриджские поделились в своем Instagram уникальным видео, на котором запечатлены все их трое детей. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и самый маленький – принц Луи мило разговаривали с ученым и телеведущим Дэвидом Аттенборо. Причем, для двухлетнего Луи это выступление на публике стало дебютным.

«Какое животное тебе нравится?», — поинтересовался Луи у Аттенборо.

«Мне больше всего нравятся обезьяны, потому что они забавные. Они могут прыгать повсюду и не кусаются», — ответил натуралист на вопрос юного принца.

больше по теме Кейт Миддлтон появилась на публике в платье из денима с расклешенной юбкой Герцогиня Кембриджская на своих нарядах экономить не привыкла.

У семилетнего Джорджа вопрос был серьезнее. Наследника престола интересовало, какой вид животных вымрет в скором времени. К слову, на днях именно из-за вымершего животного едва не разгорелась нешуточная история. Аттенборо подарил Джорджу зуб вымершего вида акулы. Его ученый нашел еще в прошлом веке на Мальте. Власти страны решили, что раритет необходимо вернуть на родину и разместить в музее. Фанаты королевской семьи были против такого поворота событий. По прошествии нескольких дней министр культуры Мальты все же решил, что зуб останется у Джорджа.