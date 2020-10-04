«Весь интернет пестрит»: Слуцкая заявила, что живет с серьезным недугом вот уже 17 лет

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года сообщила, чем на самом деле больна.

Телеведущая и депутат Московской областной думы развеяла мифы о своей болезни. Ирина Слуцкая разместила пост на личной странице о том, как жить с неизлечимым диагнозом.

Знаменитая фигуристка была удивлена тем, что в последние дни ее буквально завалили сообщениями с предложениями помочь. 41-летняя спортсменка объяснила, что уже давно болеет васкулитом. Это заболевание носит характер иммунопатологического воспаления сосудов. По словам самой Слуцкой, оно не опасно, если не запускать лечение и поддерживать здоровье. Артистка призналась, что живет с этим диагнозом уже 17 лет.

«Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это было удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет. Как называется, не дождетесь», — написала Слуцкая.

Знаменитость добавила, в сети, что называется, сгустили краски:

«Эта история обросла безумными подробностями. Очень была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи. Меня «лечили» там и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита».

Напомним, недавно Слуцкая рассказала, что ее сын собирается стать капитаном воздушного лайнера. Не так давно фигуристка дала откровенное эксклюзивное интервью сайту Teleprogramma.pro.