Сама женственность: Пелагея в силуэтном платье кораллового цвета появилась на съемках КВН

Пелагея в этом году пережила расставание с мужем Иваном Телегиным. Певица первое время не комментировала слухи о проблемах в семье, но теперь переживает развод с хоккеистом. В суде они намерены установить размер алиментов. Тем временем их дочка Таисия живет с мамой. Спортсмен старается навещать наследницу. Минувшим летом артистка не только выступала, но и участвовала в съемках КВН «Высшая лига».

Съемки игры проходили в Крыму. В этом году Пелагея стала одним из членов жюри, поэтому часто радовала своим появлением поклонников. На этот раз певица выбрала силуэтное платье кораллового цвета с рукавами-буфами и глубоким декольте. Она завила локоны и накрасила губы помадой красного цвета.

«Поля на съемках второго полуфинала Высшей Лиги КВН», — гласит подпись к фотографиям.

Поклонники поразились тому, как изменилась артистка. Многие отметили, что она похорошела. Женственный и элегантный образ девушки сразил ее фанатов. «Какая вы красивая», «Прекрасная», «Ух, Поля, вы яркая, солнечная озорная женщина. Классно выглядите», «Как она мне нравится — безумно», «Очень женственно», «Ну что тут сказать, хороша, ну просто хороша! Глаз не оторвать», «Пелагея после развода просто расцвела, или материнство ее так красит», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Пелагея не раз участвовала в шоу «Голос» в качестве наставника. Она много гастролирует, исполняя народные песни. Ранее певица состояла в браке с режиссером Дмитрием Ефимовичем, но они расстались в 2012 году. А с Телегиным звезда прожила около трех лет.