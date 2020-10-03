Татьяна Навка в джинсах-дудочках и каштановом пальто вышла в свет вместе с Дмитрием Песковым

Татьяна Навка уже пять лет счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Фигуристка подарила ему дочку Надежду, а также тепло общается с детьми мужа от прошлых отношений. У самой спортсменки есть дочка Саша Жулина от первого брака. Часто супруги отдыхают со всеми детьми на море. Однако в этом году Навка несколько недель путешествовала по Золотому кольцу. А теперь девушка погружена в съемки «Ледникового периода», а также порой появляется на праздниках у знаменитостей.

В последнее время Навка часто посещает выставки и театры. Чаще всего, она берет с собой шестилетнюю Надежду, чтобы показать дочке что-то новое. Но в эти выходные, 3 октября, фигуристка вышла в свет с мужем. Девушка в компании Пескова пришла в Третьяковскую галерею. Они посмотрели выставку Энди Уорхола и оценили его работы. Для такого случая Татьяна подобрала лаконичный образ в кэжуал стиле. Она облачилась в джинсы-дудочки, водолазку каштанового цвета и пальто в тон с мехом и синими вставками. Дмитрий в свою очередь надел горчичный джемпер и брюки.

«Бесспорная величина в истории поп-арт и современного искусства в целом. Многогранный, талантливый и, на мой взгляд, немного сумасшедший, он видел мир совершенно другими глазами! Грань искусства и сумасшествия, другой взгляд на вещи, которые в последствие становятся легендами и константами в мире», — написала звезда.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Также многим понравился наряд Навки. «Классно, когда выставки показываете», «Вы прекрасны», «У вас интересный образ», «Такой красивый цвет пальто и водолазки», «Татьяна, вам очень идут очки», «Какая вы красивая, цвет волосы отличный», — прокомментировали пост подписчики.