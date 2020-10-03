«Мужу фото не понравилось»: Екатерина Вуличенко заставила супруга ревновать откровенными кадрами

Российская киноактриса Екатерина Вуличенко опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке знаменитость предстала сидящей в бикини на бортике бассейна. Артистка выгнула спинку и согнула стройные ноги, продемонстрировав подписчикам изящные формы. К слову, Вуличенко стала мамой во второй раз совсем недавно — в конце 2018-года.

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40-летняя актриса не постеснялась поделиться смелым фото: звезда только-только вышла из воды, что отчетливо видно по мокрым волосам и купальнику знаменитости. Вуличенко пожаловалась подписчикам, что ее супруг не оценил фотографию:

Мужу эта фотка не понравилась. Есть версии почему?⁣⁣ Вредничает или правда не очень?), — спросила мнение аудитории актриса.



Поклонников снимок явно привел в восторг: фанаты оставили множество нескромных комментариев под публикацией.

«Ревнует тебя к похотливым взглядам», «Не хочет такую красоту всем показывать», «Вы замечательно выглядите. Супер! А муж, я думаю, скучает», «Если не нравится, значит, хорошее фото», «Конечно вредничает! Фотка супер», «А мне очень понравилась и фотография и Вы на ней!», «Жадничает, и правильно делает», «Хорошенькая! Нежная, хрупкая! Мне нравится! А муж, наверно, избалованный…» — восхитились подписчики.

Однако, изъяны на фото все же нашли:

«Слишком постановочная, неестественная фотография, поза напряженная», «Не понятно, кто на фотографии, еще и темные очки. Наверное, поэтому и не понравилась», — раскритиковали снимок в комментариях.



Екатерина вышла замуж во второй раз в 2017 году. Вместе с мужем Маратом Гуданаевым Вуличенко воспитывает старшую дочь от первого брака 14-летнюю Софию и маленького общего сына Александра.