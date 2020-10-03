«Замирало сердце»: Ольга Кабо вспомнила о своей экстремальной страсти

52-летняя актриса Ольга Кабо отдохнула на сочинском курорте «Роза Хутор». Размеренному отпуску артистка предпочла экстрим в горах. О своей любви к заснеженным вершинам Кабо рассказала изданию 7дней.ru.

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По словам актрисы, ее страсть к горам возникла, когда Ольга училась на 1-ом курсе ВГИКа:

«Мой роман с горами начался, когда мне было 19 лет. Я снималась в фильме Натальи Сергеевны Бондарчук Юность Бемби. Эту сказочную историю мы снимали на Чегете, в Приэльбрусье. Помню, горы произвели на меня ошеломляющее впечатление, я задыхалась от этого величественного великолепия».

Кабо рассказала о своем первом спуске с горы на лыжах. Юная актриса на тот момент еще не умела кататься, но боялась ударить в грязь лицом при взрослых коллегах, и рискнула:

«Слава Богу, все окончилось без травм, но я еще долго ощущала дрожь в коленях, и еще долго у меня замирало сердце от воспоминаний», — поделилась эмоциями артистка.

С тех пор знаменитость много раз ездила в горы: актриса отдыхала в Австрии, Франции и Швейцарии. Кабо призналась, что неоднократно вспоминала слова своего коллеги Иннокентия Смоктуновского, сказанные ей во время съемок картины Вадима Дербенева Шестьдесят свечей:

«Никогда не бойся горы, какое бы трудное восхождение не предстояло. Ты сама определяешь в жизни свою вершину! И только ты сможешь покорить высоту».

Артистка считает себя лыжником-любителем, и хочет, чтобы семья разделяла ее увлечение. Старшая дочь актрисы не могла кататься на горных лыжах, так как занималась балетом, и экстремальный спорт был ей противопоказан из-за возможных травм. Зато 8-летнего сына Виктора Кабо настроена приучить и к лыжам, и к сноуборду.