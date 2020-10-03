«Очень близкий человек для Аллы»: Галкин рассказал о последнем подарке от Кальянова

Шансонье скончался этой осенью в возрасте 73 лет.

Известный музыкант, шансонье Александр Кальянов ушел из жизни 2 октября. Исполнитель хита «Старое кафе» был любим миллионами поклонников, среди его самых близких значились Игорь Николаев и Алла Пугачева – с ними бок о бок он прошел не одно творческое десятилетие. Примадонна почтила память ушедшего друга у себя в микроблоге.

Поделился воспоминаниями о Кальянове Максим Галкин. Шоумен рассказал, что музыкант часто навещал их с Пугачевой фамильный замок. В последний из визитов, который состоялся в августе, шансонье приехал не с пустыми руками.

«Был у нас в гостях с подарком — привез раритетный немецкий ламповый приемник, который специально для нас нашел и купил, — вспомнил Галкин. И отметил: «Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей».

Оказалось, что эта встреча была последней. Галкин отметил, что в тот самый приезд Кальянов признался, что предчувствует свой скорый уход — артист долго и серьезно болел.

«Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать», — почтил память музыканта Галкин.

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Напомним, Александр Кальянов был известным звукорежиссером, сотрудничал с Аллой Пугачевой с 80-х годов. Именно Примадонна вдохновила талантливого, но скромного музыканта начать эстрадную карьеру.