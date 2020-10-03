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«Обнять хочется»: Алексей Щербаков признался в особом отношении к Нурлану Сабурову

Комик поделился, какие у него взаимоотношения с коллегой на данный момент.

«Обнять хочется»: Алексей Щербаков признался в особом отношении к Нурлану Сабурову
Алексей Щербаков и Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/shcherbakov_alexei

Алексей Щербаков участвует в юмористическом шоу «Что было дальше?» вместе с Нурланом Сабуровым. Зрителям не раз казалось, что между двумя юмористами есть соперничество. На эту тему с Щербаковым поговорил ведущий YouTube-проекта «Время от времени» Слава Комиссаренко.

Комик уверенно ответил, что конкуренции как таковой между ним и Сабуровым нет.

«Никакого соперничества в этом плане не было. Оно могло бы быть, если бы после шуток его классных шуток я расстраивался. А тут обнять аж хочется, когда ты за него счастлив».

При этом юморист подчеркнул, что все могло сложиться иначе:

«Наверное, если бы снимались только в шоу Stand Up на ТНТ, и к нему было бы постоянное внимание, я подумал бы: «Странно. Мы же делаем то же самое».

Щербаков объяснил, почему некоторые фанаты «ЧБД» видят конкуренцию между двумя юмористами:

«Я первый выступаю в основной вечеринке и оказываюсь не сильно готов, а Нурлан, помимо того, что жестко готов, так еще выступает последним и всех может растоптать. Можешь половину выступлений не смотреть, но когда вызывают Нурлана — сосредотачиваешься», — признался комик.

Алексей Щербаков
Стендап-комик Алексей Щербаков. Фото: кадр из YouTube-проекта «Время от времени»

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