«Обнять хочется»: Алексей Щербаков признался в особом отношении к Нурлану Сабурову

Комик поделился, какие у него взаимоотношения с коллегой на данный момент.

Алексей Щербаков участвует в юмористическом шоу «Что было дальше?» вместе с Нурланом Сабуровым. Зрителям не раз казалось, что между двумя юмористами есть соперничество. На эту тему с Щербаковым поговорил ведущий YouTube-проекта «Время от времени» Слава Комиссаренко.

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Комик уверенно ответил, что конкуренции как таковой между ним и Сабуровым нет.

«Никакого соперничества в этом плане не было. Оно могло бы быть, если бы после шуток его классных шуток я расстраивался. А тут обнять аж хочется, когда ты за него счастлив».

При этом юморист подчеркнул, что все могло сложиться иначе:

«Наверное, если бы снимались только в шоу Stand Up на ТНТ, и к нему было бы постоянное внимание, я подумал бы: «Странно. Мы же делаем то же самое».

Щербаков объяснил, почему некоторые фанаты «ЧБД» видят конкуренцию между двумя юмористами: