Танцы на Первом: Бузова в асимметричном платье-бюстье зажгла с Галкиным под свой новый хит

Поющая телеведущая побывала в гостях у шоумена на программе «Сегодня вечером».

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова стала одной из участниц нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Уже больше месяца девушка постигает тонкости фигурного катания в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Выматывающие тренировки, постоянные травмы и отсутствие времени даются тяжело девушке, но она не сдается.

О новом сезоне «Ледникового периода» Бузову пригласили поговорить в программу «Сегодня вечером». В студию девушка пришла, облачившись в черное асимметричное платье-бюстье с эффектным разрезом. Помимо ледовой темы, поющая телеведущая научила хозяина студии, шоумена Максима Галкина, новым танцевальным движениям из своего очередного хита.

Как зажгли Бузова с Галкиным, запечатлел на видео Алексей Ягудин. Он и поделился видеокадрами из студии со своими поклонниками в Instagram.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как Максим Галкин исполнил танго с маленькой дочкой от Аллы Пугачевой Лизой. Танец привел в восторг преданных фанатов звездного семейства.