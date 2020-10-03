«Танцевал в костюме майонеза»: Niletto вспомнил свое прошлое

Популярный певец поделился, что не пренебрегал никакой работой до момента музыкального успеха.

Исполнитель хита «Любимка» Даня NILETTO стал гостем программы «Вечерний Ургант». Эфир шоу пришелся как раз на 29-ый день рождения музыканта. Музыкант рассказал, за какую работу брался в родном Екатеринбурге. При этом молодой человек продолжал попытки развиваться в творческом плане:

«Я танцевал 9 лет и преподавал танцы. Начал петь, выступал на корпоративах несколько лет. Параллельно работал на стройке: занимался демонтажем».

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Музыкант не стесняется своего прошлого: в эфире «Вечернего Урганта» NILETTO вспомнил и забавный опыт работы до своей популярности.

«Я выступал в костюме ростовых кукол. Мы разносили все центральные городские праздники: в костюмах майонезов танцевали брейк-данс, прыгали на руках и крутили сальто, — рассказал популярный исполнитель», — признался певец.

За последний год Данил прославился на всю страну: сначала молодой человек пытался прославиться благодаря танцевальному таланту, затем принял участие в проекте «Песни» на ТНТ. При этом музыкант не оставлял попытки стать известным певцом. Хит NILETTO «Любимка» был написан всего за несколько часов, и неожиданно принес молодому человеку славу на всю страну. Затем последовали совместные записи с популярными исполнителями: вместе с Данилом за последний год пели Клава Кока, Zivert, Rauf & Faik.

Музыкант признался Ивану Урганту, что не любит свой день рождения:

«Слишком много внимания в этот день, а я не очень люблю тратить на это время и энергию. Как-то хочется обычно скрыться, сбежать куда-то подальше».

На это ведущий в шутку заметил: