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«Есть руки, которым позволяешь все»: бывшая жена Григорьева-Апполонова запечатлелась с любимым

Марина в январе 2020 года родила сына Сашу своему мужу баскетболисту Андрею Зубкову.

«Есть руки, которым позволяешь все»: бывшая жена Григорьева-Апполонова запечатлелась с любимым
Андрей Григорьев-Апполонов с бывшей женой. Фото: Globallookpress.com

Бывшая жена лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова в Instagram опубликовала очень нежный кадр. На фотографии она запечатлена со своим нынешним мужем баскетболистом команды «Зенит» из Санкт-Петербурга Андреем Зубковым.

«Есть руки, которым позволяешь все».

Марина Зубкова
Андрей и Марина Зубковы
Андрей и Марина Зубковы. Фото: instagram.com/m.a.s.h.a._z/

Отметим, что на фотографии спортсмен нежно обнимает свою беременную на тот момент жену. Он держит ее за живот. Напомним, что в январе 2020 года Марина Зубкова родила сына, которого они с мужем решили назвать Александром.

«Очень красивая фотография», «Долгих и счастливых лет вам, сладкая парочка», «Вы прекрасны. Даже слов нет», — отметили в комментариях пользователи.

Добавим, что Андрей Григорьев-Апполонов сохранил добрые отношения с женой. Как известно, у них есть два общих сына, которые живут то у отца, то у матери. Сам музыкант из «Иванушек» пока одинок. При этом ему постоянно приписывают новые романы.

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