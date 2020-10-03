«Есть руки, которым позволяешь все»: бывшая жена Григорьева-Апполонова запечатлелась с любимым

Бывшая жена лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова в Instagram опубликовала очень нежный кадр. На фотографии она запечатлена со своим нынешним мужем баскетболистом команды «Зенит» из Санкт-Петербурга Андреем Зубковым.

«Есть руки, которым позволяешь все». Марина Зубкова

Отметим, что на фотографии спортсмен нежно обнимает свою беременную на тот момент жену. Он держит ее за живот. Напомним, что в январе 2020 года Марина Зубкова родила сына, которого они с мужем решили назвать Александром.

«Очень красивая фотография», «Долгих и счастливых лет вам, сладкая парочка», «Вы прекрасны. Даже слов нет», — отметили в комментариях пользователи.

Добавим, что Андрей Григорьев-Апполонов сохранил добрые отношения с женой. Как известно, у них есть два общих сына, которые живут то у отца, то у матери. Сам музыкант из «Иванушек» пока одинок. При этом ему постоянно приписывают новые романы.