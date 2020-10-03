Lady in black: Стеша Маликова к тотальному черному аутфиту подобрала косынку в тон

В этом году Стефания Маликова, 20-летняя дочь известного певца и композитора, запустила производство модной женской одежды. Девушка признавалась, что всегда мечтала начать свое дело, и именно в самоизоляции решилась, наконец, на это. Вместе с подругами по университету юная бизнесвумен успешно развивает и продвигает свой бренд.

О стиле Стеши Маликовой, к слову, говорят давно. Девушка обладает безупречным вкусом, и каждый ее look вызывает восторги и собираем массу комплиментов. Как и на этот раз. Маликова выбрала монохромный образ – черные рубашку и брюки, а также головной убор – косынку в тон.

«Как вам идет платочек!», «Стеша, какая же Вы красивая!!!! Великолепная!!!», «Как идет! принцесса», «Безумно красиво», «Как можно быть такой идеальной», «Как же тебе идет платок», «Не верю что ты сама эти образы придумываешь. С тобой работает команда профессионалов», — пишут в комментариях.

Стефания отметила, что с ней действительно работает команда профессионалов – портные, конструкторы, закройщики. Но главный идейный вдохновитель один: «Каждый образ, который Вы видите, придуман исключительно мною».