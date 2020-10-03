«Практика»: 49-летняя Екатерина Гордеева элегантно станцевала в выходной день

Известная фигуристка 49-летняя Екатерина Гордеева в Instagram поделилась видеозаписью, на которой она устроила безудержные танцы. Надо отметить, что двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, которой 49 лет, выглядит просто блистательно. У нее прекрасная фигура и нет ни грамма лишнего веса.

«Практика, практика, практика. Танцы в выходной день». Екатерина Гордеева

«Готовитесь к новому сезону шоу «Танцы на льду? С каким партнером, если не секрет?» «Надо движение с ноги передавать в бедра, а не наоборот. Помнить, что это движение латинос. Танец в песке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Гордеева побеждала в паре со своим партнером и первым мужем Сергеем Гринковым на Олимпиаде в канадском Калгари в 1988 году и в норвежском Лиллехамере спустя шесть лет. Как известно, ее любимый человек ушел из жизни в 1995 году. У него случился обширный инфаркт. Позже Гордеева вышла замуж за олимпийского чемпиона Илью Кулика.