«Я была плохой девочкой»: Екатерина Боярская блеснула в кожаной юбке и колготках в сеточку

Внучка «главного мушкетера страны» актера Михаила Боярского Екатерина в Instagram похвасталась очередным красивым кадром. На снимке она запечатлена неизвестным фотографом в кожаной юбке и колготках в сеточку. На ногах у девушки модные кроссовки.

«Я была плохой девочкой. Разве ты не знаешь?» Екатерина Боярская

«Очень вы красивая, Екатерина», «Катя, ваши формы сведут с ума любого мужчину», «Катя, вы просто прелестно выглядите. Впрочем, как всегда. Удачи и счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что Екатерина дочь Сергея Боярского. Он депутат Государственной думы, актер театра и кино, музыкант и бизнесмен. В этом году девушке исполнится 22 года. У нее есть младшая сестра Александра, которой сейчас 12 лет. В последнее время Екатерина Боярская достаточно часто размещает в социальных сетях свои красивые фотографии, завоевывая все новых поклонников.