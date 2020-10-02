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Валерия в прозрачном пудровом плаще и ярко-синих остроносых туфлях пришла в бар

Певица сделала ставку на яркий аутфит.

Валерия в прозрачном пудровом плаще и ярко-синих остроносых туфлях пришла в бар
Валерия. Фото: Globallookpress.com

Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия — поделилась в Instagram свежим снимком. Певица посетила один из баров, появившись на публике в тренером молодежном образе. Так, поп-дива облачилась в белые джинсы скинни и блузу того же оттенка, накинув поверх одеяния прозрачный пудровый плащ. Аутфит знаменитости дополнили ярко-синие остроносые туфли на шпильке. Также Валерия сделала акцент на украшениях, подобрав массивное ожерелье. Белокурые локоны артистка оставила распушенные, выпрямив пряди.

Напомним, что не так давно певица Валерия женила младшего сына — 22-летнего Арсения Шульгина. Молодой человек сыграл свадьбу с девушкой по имени Лиана. По словам сына артистки, он не исключает, что с появлением детей, они с возлюбленной поселяться за городом. Однако пока Арсений не стремится к такой спокойной и размеренной жизни. Звездная мама юноши приняла невестку в семью и отнеслась к Лиане как к дочери.

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