«Только вперед!»: 12-летняя подопечная Плющенко исполнила четверной прыжок

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко гордится спортивными успехами не только своего сына, но и всех подопечных. Недавно он был приятно удивлен прогрессом воспитанницы Вероники Жилиной. Девочка сделала самый сложный элемент в фигурном катании в свои двенадцать лет. Об этом Плющенко написал в личном микроблоге.

37-летний муж продюсера Яны Рудковской признался, что гордится юной фигуристкой. Отметим, что четверной прыжок — один из самых сложных элементов. И этот прыжок выполняют далеко не все спортсмены даже в более старшем возрасте, а Веронике всего двенадцать лет. Этим элементом из фигуристок одиночник владеют: Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!» — похвалил Жилину тренер.

Также Плющенко отметил вклад своего помощника и второго тренера Вероники — Сергея Розанова. Он поблагодарил наставника девочки за отличную подготовку спортсменки.

Напомним, что пока одни фигуристы только готовятся завоевать главную спортивную награду — олимпийское золото — другие нашли себя на ином поприще. Так, олимпийская чемпионка игр в Пхенчхане Алина Загитова пробуется в роли ведущей на Первом канале. 18-летняя знаменитость стала соведущей Алексея Ягудина в проекте «Ледниковый период».