«Чем больше, тем лучше»: Батурин поздравил Рудковскую с рождением сына

Бизнесмен рассказал, почему не видит ничего плохого в суррогатном материнстве.

63-летний бизнесмен и продюсер Виктор Батурин поделился своим мнением по поводу рождения четвертого сына у жены Евгения Плющенко. Об этом предприниматель рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Напомним, что недавно стало известно о рождении еще одного сына в семье двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Арсений, так назвали ребенка, появился на свет от суррогатной матери. До этого Рудковская говорила, что несколько раз проходила процедуру искусственного оплодотворения, но безуспешно. Поэтому супружеская пара была вынуждена воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Бывший муж Яны Рудковской не осуждает бизнесвумен. Он уверен, что дети делают семью сплоченной.

«Дети — это всегда хорошо. Чем больше, тем лучше. Малышу здоровья, удачи. Как говорит моя мама: «Бог дал ребенка, даст и судьбу», — высказался Батурин.

Отметим, что первая встреча старшего сына Рудковской и Плющенко с младшим братом прошла отлично. Гном Гномыч был очень рад познакомиться с Арсением. Маленький фигурист даже нашел сходство между собой и братиком.