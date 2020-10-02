В образе художницы: Климова в белой сорочке и клетчатых брюках-дудочках позировала у мольберта

42-летняя Екатерина Климова в личном микроблоге поделилась свежими кадрами бэкстэйджа. Экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала перед объективом камеры в белой сорочке и клетчатых брюках-дудочках по фигуре. Образ знаменитости дополнили туфли-лодочки на небольшом каблучке. Вьющиеся каштановые локоны актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» стилисты собрали в пучок на затылке. Примечательно, что Климова предстала в образе художницы, сидя на стуле около мольберта с кистью и палитрой для смешивания красок.

Не секрет, что Екатерина воспитывает четверых детей. По словам актрисы, она всегда настаивала на том, чтобы ее дети хорошо учились в школе. Климова призналась, что когда ее вызывает директор или учителя из-за проступков или плохих оценок младших отпрысков — старшая дочка актрисы уже поступила в МГУ на журналистику — Екатерина рассматривает это как посягательство на ее частную жизнь. Ведь из-за подобных мероприятий ей приходится откладывать свои собственные дела. Поэтому от наследников знаменитость требует прилежного отношения к учебе.