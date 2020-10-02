«А вы груди свои нашли?»: в Сети обсуждают «сдувшийся» бюст Насти Ивлеевой

Популярная инстадива и YouTube-блогер Настя Ивлеева приняла участие в фотосессии, представ в необычном образе. Она облачилась в красный топ, джинсы с металлическим и кожаным декором, нарастила длинные ногти и сделала легкий беспорядок на голове. Но поклонники кроме футуристического образа любимицы не смогли не заметить еще оду перемену во внешности: у Насти Ивлеевой «сдулась» грудь.

«А где те вишенки, которые были?! Сдулись?», «А вы груди свои нашли?!», «Раньше лучше… Аппетитная была!! Аж самой нравилась», «Дохлая», «Блин, где грудь», «А где груди?», «Настюшка уже не та», «Ну было же норм, хорош худеть», «Настя хватить худеть. Раньше была на много красивее. А так хочется накормить», «Плиз, ответь?! Они так нравились всем… такая Барби была, что пошло не так?» — всерьез обеспокоены фанаты.

К слову, Ивлеева рассказывала, что за период самоизоляции похудела на 10 килограммов. Однако комплексов по поводу «потерянного» бюста не испытывает и признается, что чувствует себя круто с новой грудью.

«Открою секрет: когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг», — заявила блогер фолловерам.

Кстати, юмор и здесь помогает Ивлеевой справляться с нападками хейтеров и жалобными призывами поправиться. Девушка на днях разместила пост, в котором объявила в розыск свою грудь. На потеху публике.