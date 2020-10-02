«Жизнь других» в Дании: в школах не задают «домашку», а в армию попадают,…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу…
Видео

В стиле большого города: Асмус в припыленных брюках оттенка чайной розы предстала на прогулке

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» отдала предпочтение лаконичному образу.

В стиле большого города: Асмус в припыленных брюках оттенка чайной розы предстала на прогулке
Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус после того, как она объявила о разводе с юмористом Гариком Харламовым — с головой погрузилась в съемочный процесс. Знаменитость вместе с Иваном Охлобыстиным принимала участие в новом реалити-шоу «Золото Геленджика». Ради этого актрисе из фильма Климова Шипенко «Текст» пришлось пропустить первую школьную линейку шестилетней дочки Анастасии. На это важное мероприятие первого сентября наследницу повел звездный отец.

Сама Кристина призналась, что пыталась сорваться со съемок в Москву. Но ее так и не отпустили. Асмус не смогла сдержать слез, расстроившись, что пропустила такое значимое событие в жизни своей дочери.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус в припыленных брюках оттенка чайной розы предстала на прогулке Фото: Instagram.com/asmuskristina

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим кадром. Так, на прогулку Кристина Асмус отправилась в трендовых припыленных брюках оттенка чайной розы. Аутфит знаменитости дополнила простая белая футболка прямого кроя и нежно-розовые  кроссовки на шнуровке. Лук актрисы получился молодежным и по-городскому модным.

Тэги

Гарик Харламовестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаКристина Асмусмода и стильНовости google