«Задушили образ в зародыше»: самые провальные наряды звезд на ММКФ по версии стилиста

Пока пандемия не накрыла столицу второй волной, один за другим идут светские мероприятия на красных дорожках и за длинными столами собираются представители российского шоу-бизнеса.

Не успел завершиться гала-ужин в честь премии «Человек года» от журнала GQ, как на Красную дорожку 42-го Московского международного кинофестиваля (ММФК) вышли гости.

На этот раз главная фигура фестиваля – Никита Михалков – предпочел не принимать участия в мероприятии, побоявшись «короны». Гостей встречала супруга режиссера Татьяна Михалкова.

Teleprogramma.pro попросила стилиста Руслана Громова оценить образы гостей и выбрать, нет-нет, не самые модные луки, а самые странные и нелепые. Итак, представляем топ-5 провалов красной дорожки, по мнению модного эксперта.

Татьяна Михалкова

Возглавила рейтинг хозяйка мероприятия. По мнению, стилиста, Татьяна Михалкова выглядит довольно странно.

— Вся в черном, тревожная косынка по ветру развивается, черный головной убор и эта роза непонятно, откуда возникшая. Странное впечатление производит. Обычно мне понятны образы Татьяны Михалковой, но в этом году она явно жути нагнала, — говорит стилист.

Софья Эрнст

— Платье, на первый взгляд, красивое, но если присмотреться, то складывается впечатление, что хозяйке оно мало. На фото Софья выглядит так, как будто девочка уже выросла из наряда, но новый родители не купили.

Пошла на утренник в том, что есть. А вот цвет наряда очень интересный, но с фасоном Софья явно промахнулась.

Алена Михайлова

— Платье, которое выбрала гостья ММФК, довольно интересное и самодостаточное, но цветные перчатки и цветочный клатч задушили образ в зародыше. Яркие аксессуары обесценивают красоту платья.

Мне нравится задумка с почти отсутствующим макияжем — это хороший ход. Я бы убрал аксессуары и добавил красные губы. Если у Алены какие-то проблемы с руками (мало ли что могло случиться, может, бородавка какая выросла) адекватно было бы оставить яркие перчатки и подобрать помаду в тон.

Белла Потемкина

— Как всегда пытается выделиться и всячески показать свое превосходство. У Беллы всегда много напыщенности в образах, в данном случае платье смотрится дешево.

Потемкина в нем выглядит как сельская невеста, которая заказала платье на китайском сайте за 3 копейки. Чтобы дополнить эпичный образ, не хватает только длинных атласных перчаток и цыган с медведями, — отметил Руслан Громов.

А вам кто из звезд не понравился больше всего?