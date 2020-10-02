Пегова в мини-юбке из алой органзы и гольфах вышла на лед в паре с Тихоновым

Не секрет, что Ирина Пегова в паре с профессиональным фигуристом Алексеем Тихоновым участвует в шоу «Ледниковый период». В кадре актриса появилась в весьма нетривиальном образе, облачившись в алую мини-юбку из органзы и полосатые гольфы. Образ экс-возлюбленной Дмитрия Орлова дополнили задорные хвостики, а неотделимой частью аутфита стали коньки.

«Ну что?! Осталось два дня до первого эфира нашего конкурса или шоу… Вообщем называйте, как хотите, но нужно смотреть!!» — добавила Ирина.

Ранее историк моды Александр Васильев подметил, что за последнее время Пегова заметно постройнела. И все дело, как считает искусствовед, в том, что актриса увлекается бальными танцами. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что Ирина стала более женственной, техничной, изящной и элегантной.

По словам актрисы, репетиции на льду даже после занятий на паркете в танцзале дались ей нелегко. Пегова совмещала тренировки со съемками и выступлениями в театре. Поэтому ей приходилось выкладываться на максимуме своих возможностей, чтобы не подвести партнера по шоу.