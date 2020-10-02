«В глазах померкло малость от такой красоты»: Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»

Актер Алексей Макаров в Instagram разместил кадр с девушкой, которая как две капли воды похожа на эстрадную певицу Ирину Понаровскую. Это звезда одного из сезонов «Холостяка» Снежана Самохина, которая официально замужем. На фотографии сын актрисы Любови Полищук нежно прижимается носом к красавице.

«В глазах померкло малость от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что». Алексей Макаров

«Да это же копия Ирины Понаровской», «Алексей, вы просто светитесь от счастья», «Она действительно, как две капли воды похожа на Понаровскую, а сервировка отдыхает, если что», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Макаров в среде шоу-бизнеса слывет известным ловеласом. В первый раз он женился на журналистке Марии Сперанской. Затем взял в жены артистку балета Ольгу Силаенкову. Его третьей женой стала актриса Екатерина Семенова. Наконец, у него был бурный роман с актрисой Марией Мироновой, которая в отличии от него опровергает факт свадьбы и замужества.

Добавим, что от гражданского брака с актрисой Викторией Богатыревой у Макарова есть дочь Варвара. Девочке в этом году исполнилось 10 лет.