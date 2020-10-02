«Неугомонная!»: Брежнева в объемной блузе сверкнула грудью без бюстгальтера

Экс-солистка группы «ВИА Гра», 38-летняя Вера Брежнева при каждом своем появлении приковывает взгляды поклонников. Причем, в Интернете происходит то же самое. У себя в Instagram артистка опубликовала красивое фото, которое взбудоражило воображение многочисленной армии фанатов.

Брежнева предстала на снимке в достаточно откровенной блузе, под которой не оказалось белья – завязанный на груди бантик подчеркнул глубокое декольте без бюстгальтера. А спадающие рукава обнажили ключицы и плечи.

«Вера, Вера, неугомонная», «Самая красивая это вы», «Вера, богиня», «Солнышко», «Шикарное лицо, просто отпад Вера», «Красивая женщина», «Эстетика и нежность», «Красивое фото», «Как ни совестно так выглядеть шикарно, даже у девчат горят глаза», «Прекрасно выглядишь», — пишут в комментариях фанаты.

Кстати, Брежнева – не единственная звезда, которая щеголяет без нижнего белья. Ранее мы писали об Ольге Бузовой, которая регулярно игнорирует этот предмет гардероба.