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Мамино солнышко: Климова нарядила дочку Беллу в трикотажный костюм с радугой

Актриса с малышкой побывали на выставке.

Мамино солнышко: Климова нарядила дочку Беллу в трикотажный костюм с радугой
Екатерина Климова. Фото: Первый канал

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова — не только популярная и востребованная актриса, но и примерная многодетная мама. Она воспитывает четверых детей. Самой младшей наследнице, дочери Изабелле, появившейся в браке с актером Гелой Месхи, на днях исполнилось 5 лет.  Мама с папой устроили имениннице настоящий праздник и показали, как это было.

А накануне знаменитая мама с дочкой отправились в музей на модную выставку Энди Уорхола. Для культпохода Климова нарядила Беллу в стильный трикотажный костюмчик с ярким принтом-радугой. Звезда запечатлела маленькую модницу и поделилась снимками со своими подписчиками в Instagram.

Белла Месхи (слева)
Белла Месхи (слева) отправилась с мамой на выставку. Фото: instagram.com/klimovagram/

Кстати, многие звездные родители обожают наряжать своих деток. Например, телеведущая Лера Кудрявцева двухлетнюю дочь Машеньку всегда старается одеть по моде — стильно и со вкусом.

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