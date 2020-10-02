«Все такие молодые»: фанаты нашли фото Пугачевой в окружении внуков, дочери и зятя с шевелюрой

Некоторые поклонники с трудом узнали в запечатленном на кадре человеке бизнесмена Михаила Земцова.

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился архивный кадр, на котором певица запечатлена с двумя своими внуками — Никитой и маленьким Дени, старшей дочерью — певицей и актрисой Кристиной Орбакайте, а также зятем — бизнесменом Михаилом Земцовым.

Любопытно, что на фотографии у Земцова пышная шевелюра и он с трудом узнаваем. Некоторые пользователи вообще посчитали, что на снимке гражданский муж Орбакайте, отец ее сына Дени, Руслан Байсаров, с которым дочь Примадонны одно время враждовала из-за ребенка.

«Любимое фото. Все такие молодые», — гласит подпись под снимком.

«Земцова очень сложно узнать», «Эта фотография, судя по всему, сделана, когда у Орбакайте еще не родилась дочь Клава», — отметили пользователи.

Напомним, что Михаил Земцов и Кристина Орбакайте — счастливые родители дочери Клавы. Она появилась на свет в 2012 году. Актриса вместе со своими родными живет в Майами. В родной стране в последние годы она появляется не так часто, как хотелось бы ее звездной матери.