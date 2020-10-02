«Пугачева у нас была поваром»: Крутой рассказал, как покорял сердце своей второй жены

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как развивался его роман со второй женой Ольгой. По его словам, это была любовь с первого взгляда.

«Я сразу влюбился в Олю. Пригласил ее однажды в Нью-Йорке попить кофе. Уже на третьем свидании я предложил выйти замуж за меня. Сказал, что у меня есть материальные проблемы, но пообещал выпутаться из всех передряг. Она мне поверила».

Игорь Крутой

При этом композитор признал, что Ольга была замужем, когда они познакомились. «Она развелась. Любой развод тяжел и для одной, и для другой стороны. Помню, как мы стали жить в доме Леонтьева в Америке. Разделили траты на его содержание на троих: на меня, Леонтьева и Пугачеву. Пугачева у нас была поваром. Готовила завтраки. Это было 25 лет назад, в канун Нового года», — заметил композитор.

Игорь Крутой — один из самых известных российских композиторов. Он написал музыку для таких артистов, как Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова и многих других звезд отечественной эстрады.