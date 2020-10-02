«Пугачева у нас была поваром»: Крутой рассказал, как покорял сердце своей второй жены

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как развивался его роман со второй женой Ольгой. По его словам, это была любовь с первого взгляда.
«Я сразу влюбился в Олю. Пригласил ее однажды в Нью-Йорке попить кофе. Уже на третьем свидании я предложил выйти замуж за меня. Сказал, что у меня есть материальные проблемы, но пообещал выпутаться из всех передряг. Она мне поверила».
При этом композитор признал, что Ольга была замужем, когда они познакомились. «Она развелась. Любой развод тяжел и для одной, и для другой стороны. Помню, как мы стали жить в доме Леонтьева в Америке. Разделили траты на его содержание на троих: на меня, Леонтьева и Пугачеву. Пугачева у нас была поваром. Готовила завтраки. Это было 25 лет назад, в канун Нового года», — заметил композитор.
Игорь Крутой — один из самых известных российских композиторов. Он написал музыку для таких артистов, как Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова и многих других звезд отечественной эстрады.