«Невозможно писать для человека, в которого немножко не влюблен»: Крутой об отношениях с Аллегровой

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с певицей Ириной Аллегровой. Было время, когда фанаты их уже поженили, хотя на самом деле никакого романа между ними не было.

«Ирина появилась в моей судьбе намного раньше, чем начала петь мою музыку. Это был 1976 год. Мы ездили с концертами с группой «Поющие юнги». Ее привел тогдашний муж. А совместные песни у нас появились только лет через тринадцать. Первая песня называлась «Над пропастью во ржи» на слова Игоря Николаева».

Игорь Крутой

Как сказал Крутой, потом они вместе спели песню «Незаконченный роман». «Эта композиция стала хитом. Нас, конечно, с Ирой поженили. Скажу, что моя будущая теща, когда встретилась с мамой первое, что спросила: «А были у Игоря отношения с Аллегровой?» Невозможно писать для человека, в которого немножко не влюблен. У нас с ней платонические отношения», — сказал композитор.

Игорь Крутой — один из самых известных российских композиторов. Он написал музыку для таких артистов, как Алла Пугачева, Ирина Аллегрова и многих других звезд отечественной эстрады.