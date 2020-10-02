Старость в радость: 81-летняя Лариса Лужина вышла в свет с молодым поклонником

Актриса Лариса Лужина, которой уже 81 год, появилась на выставке живописца Никаса Сафронова вместе с молодым поклонником. Им оказался некий полковник погранзаставы из Челябинска. Статный военный с первого взгляда очаровал всех гостей вечера. С пожилой актрисой он ходил исключительно за ручку, чем породил немало слухов.
Как отметила звезда советского кинематографа, в деньгах она сегодня не нуждается. Пенсионерке много и не надо для спокойной и размеренной жизни.
«Детям я сама помогаю больше, у меня пенсия с надбавкой от Собянина в 30 тысяч рублей. А мне много ли надо? С голоду не помираем и ладно. А еще есть же друзья. Сегодня подруга привезла мне сало, аджику, спирта пять литров».
Напомним, что Лариса Лужина четыре раза была замужем. В последние годы она живет одна. Как рассказывала звезда, так ей намного проще. Не надо ни перед кем унижаться и отчитываться, сообщает «Комсомольская правда».