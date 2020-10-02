Елизавета Боярская в комбинезоне с модными плечами-воланами поразила красотой гостей ММКФ

Актриса Елизавета Боярская на Московском международном кинофестивале стала одной из главных действующих лиц. Специально для мероприятия она подобрала комбинезон с модными плечами-воланами. Кстати, в таком ранее можно было увидеть певицу Светлану Лободу.

Кроме того, гости пришли в полный восторг от ее золотых аксессуаров — сережек и цепочек. Дополнила образ красная помада, которая придала шарма и блеска дочери главного мушкетера страны Михаила Боярского. Заметим, что наряд пришелся по душе и фэшн-блогеру Ольге Рудыке.

«Я надела все лучшее сразу», — так можно кратко охарактеризовать образ Лизы Боярской. И непонятно, зачем тут еще и черные колготки… Лиза и так красавица, зачем ей вся эта мишура». Ольга Рудыка

больше по теме Захарова со смелым декольте и в шикарном платье с разрезом блеснула на красной дорожке ММКФ Официальный представитель МИД прекрасно подобрала аксессуары и прическу к своему образу.

Отметим, что еще одной из звезд вечера стала официальный представитель МИД Мария Захарова. На красной дорожке она появилась с шикарным декольте и в платье с огромным разрезом, сообщает «Комсомольская правда».