Захарова со смелым декольте и в шикарном платье с разрезом блеснула на красной дорожке ММКФ

Официальный представитель МИД прекрасно подобрала аксессуары и прическу к своему образу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова стала одной из главных звезд Московского международного кинофестиваля. Она прекрасно подобрала аксессуары и прическу к своему вечернему платью.

Как отметила фэшн-блогер Ольга Рудыка, звезде удалось создать голливудский образ актрисы Анджелины Джоли. Зхаарова доказала, что и в чиновничьих кабинетах есть прекрасные и роскошные женщины, которые могут себе показать при широкой аудитории.

«В этом образе даже смелое декольте и высокий разрез выглядят элегантно». Ольга Рудыка

Отметим, что нынешний кинофестиваль в какой-то мере уникальный. На нем, к примеру, нет главного действующего лица — режиссера и актера Никиты Михалкова. Он решил ограничить общение с гостями в связи с новой вспышкой коронавируса. Перед гостями праздника приходится отдуваться его жене Татьяне Михалковой, сообщает «Комсомольская правда».