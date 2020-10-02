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Мария Горбань в топе и белоснежных трусиках похвасталась своим жарким отдыхом в Бодруме

Звезда сериала «Кухня» заявила, что только начала весело проводить время со своими родными.

Мария Горбань в топе и белоснежных трусиках похвасталась своим жарким отдыхом в Бодруме
Мария Горбань. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Горбань в Instagram разместила красивое видео, сделанное на отдыхе. Звезда сериала «Кухня» находится в турецком Бодруме на берегу Эгейского моря. На кадрах можно увидеть, как она дефилирует перед видеооператором. На актрисе топ и белоснежные трусики, а в руках коктейль. Судя по всему, на родину она не стремится. Ей прекрасно отдыхается в Турции, где она чувствует себя очень комфортно. Кстати, в кадр попала и ее шестилетняя дочь Стефания. Дочка актрисы заметно подросла за последнее время.

«Посвящается всем, кто волновался, что мы долго отдыхаем. Наберитесь терпения, мы только начали».

Мария Горбань

«Вы просто бомба», «Как же подросла ваша дочка Фенечка», «Пересмотрела видео несколько раз. Вы очень эффективная девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марию Горбань называют «экранной женой Дмитрия Нагиева». Актеры прекрасно сыграли вместе в популярном сериале «Кухня».

Тэги

БодрумГорбань новостиДмитрий НагиевМария ГорбаньНовости googleоткровенное видеоТурцияЭгейское море