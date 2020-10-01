«За Шишкову» : Милана Тюльпанова и Мария Погребняк устроили драку в центре Москвы

Поклонники моделей не понимают, что стало причиной такой агрессии у девушек.

Жена Павла Погребняка и экс-супруга Александра Кержакова опубликовали в Stories своих профилей фотографии разбитых лиц. Ранее в Сети появился видеоролик драки двух бизнес-леди на Сухаревской площади.

На видео Погребняк толкает Тюльпанову, но девушка не сдается и в итоге роняет соперницу на землю. После чего она стала пинать Погребняк в живот. Когда многодетная мама встала, стало понятно, что она повредила колено.

Девушки так и не рассказали о подробностях случившегося. Однако в профиле Миланы Тюльпановой появился загадочный хештег «за Шишкову». 27-летняя участница шоу «Холостяк» на ТНТ имела в виду бывшую девушку шоумена Тимати — Алену Решетову. 31-летняя Мария Погребняк и вовсе подписала свое фото нецензурной бранью.

Напомним, что девушки уже не в первый раз становятся эпицентром скандала. Тюльпанова прославилась разводом с футболистом Кержаковым, которого модель обвиняла в изменах. А Марию Погребняк ранее записали в эскортницы.