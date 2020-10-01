Розовая фея: Ирина Шейк в кружевном нижнем белье и латексных чулках произвел фурор на подиуме

Ирина Шейк всегда умела впечатлить модельеров. Русская красавица с юного возраста стала штурмовать подиумы. Теперь она топовая модель, знаменитая на весь мир. В прошлом году девушка рассталась с Брэдли Купером. Они прожили вместе почти пять лет. Сейчас она сама воспитывает их трехлетнюю дочку Лею, но актер с радостью приглядывает за наследницей, когда модель занята на работе. И вот как раз в сентябре звезда улетела в Милан на Неделю моды.

Недавно Ирина уже показала себя на подиуме. Она представила коллекцию одежду на шоу в шоу Hugo Boss, где показала лаконичный стильный наряд, а потом блеснула на показе Versace. Фигуре девушки многие завидуют. После родов ее формы стали еще соблазнительнее. Но на этот раз с Шейк случился конфуз. Во время фотосессии на ней не смогли застегнуть юбку. По словам очевидцев, ее формы не смогли поместиться в наряд. Сразу пошли слухи, что девушка поправилась.

Однако это не помешало модели произвести фурор на показе Savage x Fenty. Она позировала в белье, которое создала певица Рианна. Ирине достался черный комплект с кружевным лифом и сверкающими шортами. Второй образ девушки был еще более пикантным. Она дефилировала в кружевном нижнем белье с подвязками, а также в латексных чулках и перчатках. Босоножки дополняли монохромный лук в розовом цвете.

Если в прошлом году организация мероприятия проходила в живом формате, то на этот раз пришлось ограничиться звонками по Zoom и FaceTime. Однако поклонники пришли в восторг от походки и красоты русской модели.