Зубы бывают разные: принц Джордж едва не лишился раритетного подарка

На днях в гости к герцогам Кембриджским заглянул ученый и телеведущий Дэвид Аттенборо. Больше всего его визиту были рады принц Джордж и принцесса Шарлотта – они обожают его и его программы. Возможно, этот визит не стал бы таким значимым и обсуждаемым, если бы не подарок, который Дэвид преподнес Джорджу.

Как сообщает Vanity Fair, ученый подарил принцу Кембриджскому акулий зуб. Да не обычный, а древнего предка морского хищника – мегалодона. Осколок он отыскал еще в 60-е годы прошлого века на Мальте. Все бы ничего, но об этой находке почти 70-летней давности узнали в правительстве Мальты и потребовали вернуть раритет. Там посчитали, что зуб должен быть в музее, а не среди игрушек Джорджа. Поклонники королевской семьи выступили против такого поворота. По их мнению, этот зуб не единственный экземпляр, наверняка, есть подобные.

В итоге, спор решил министр культуры Мальты Хосе Херрера. В интервью CNN он заявил, что никаких действий правительство страны предпринимать не будет. Акулий зуб останется у королевского наследника.