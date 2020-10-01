«Ну наконец-то! В самом соку»: Канделаки показала поправившуюся фигуру и второй подбородок

Тина Канделаки в свои 44 года является журналисткой, телеведущей и генеральным продюсером спортивного канала. Она не скрывает, что в начале карьеры ей было не просто, но со временем ее стали воспринимать более серьезно. Девушка воспитала дочку Миланию и сына Леонтия. Она неустанно занимается спортом и выступает за здоровый образ жизни. Телеведущая может проводить в спортзале по несколько часов, изнуряя себя тренировками.

Не удивительно, что злопыхатели каждый раз ищут изъян в Тине. То и дело кто-то в Сети пытается разглядеть у нее крупный живот или целлюлит. На этот раз сама журналистка выставила фото без прикрас. Она показала располневшую фигуру и второй подбородок. В кадре Канделаки позировала в голубом платье по фигуре с глубоким декольте.

«Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать», — с иронией написала звезда.

По всей видимости, она воспользовалась специальным приложением, чтобы посмотреть, как будет выглядеть, если наберет вес. Поклонникам понравился такой эксперимент. Они с удовольствием стали придумывать подпись к снимку. «Тина в глазах Собчак», «Хорошего человека должно быть много», «Собчак напишет сейчас, что наконец фотка без фотошопа», «Ну наконец-то! Женщина в самом соку! Пойду тоже так поправлюсь», — прокомментировали пост подписчики.