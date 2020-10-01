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Лавочка закрыта: Григорий Лепс признался, что потерял кулинарный бизнес

58-летний артист сообщил, что понес убытки за последнее время.

Лавочка закрыта: Григорий Лепс признался, что потерял кулинарный бизнес
Певец Григорий Лепс закрыл кулинарную лавку. Фото: Instagram.com/gvleps

«Рюмка водки» музыканта Григория Лепса — это не только песня, но и название его рюмочной в Москве. Певец давно доказал, что мастерски владеет и голосом, и бизнесом. Но в одном из интервью StarHit Лепс признался, что практически стал банкротом за последнее время.

Его кулинарная лавка «Пироги» на Пятницкой улице закрылась. В отличие от рюмочной, пироги знаменитого артиста оказались не такими популярными. Хотя открытие заведения стало грандиозным мероприятием сентября прошлого года. Тогда музыкант и не думал, что невидимый вирус погубит его бизнес. Одним из первых в 2019 году попробовать стряпню от Лепса пришел король русской эстрады Филипп Киркоров.

Чтобы окончательно не потерять многомиллионные суммы, артисты вынуждены больше сил вкладывать в музыку. Вот и основатель лейбла Zhara Music Эмин Агаларов завил, что для минимизации убытков отправил своих артистов работать над новыми композициями.

Певец Григорий Лепс с музыкантом Эмином Агаларовым и его сыном Али Агаларовым на музыкальном фестивале «Жара»
Певец Григорий Лепс с музыкантом Эмином Агаларовым и его сыном Али Агаларовым на музыкальном фестивале «Жара». Фото: Instagram.com/gvleps

Ранее стало известно, что сын певца Emin пошел по папиным стопам и тоже запел. Недавно 11-летний Али Агаларов выпустил свой первый музыкальный клип.

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