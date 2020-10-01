Мамина куколка: Кудрявцева нарядила двухлетнюю Машу в джинсы скинни и розовую курточку

Девочка вместе с папой покаталась на качелях в парке.

Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывают двухлетнюю дочку Машу. Девочка растет настоящей красавицей и умницей – мама с папой водят кроху на развивающие детские занятия, где малышка уже изучила цвета, фигуры, размеры и животных. Кроме того, Кудрявцева обожает наряжать дочурку, выбирая для нее милые платьица или по-настоящему модные образы.

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Для прогулки по парку всей семьей Кудрявцева одела Машеньку в розовую курточку, полосатую шапочку и джинсы скинни. В качестве обуви на девочке красовались белые кеды. Кроха погуляла по листве, а затем покачалась с папой на качелях.

«Вот молодцы!», — похвалила Кудрявцева мужа с дочкой.

Телеведущая запечатлела на видео драгоценные минуты прогулки. И поделилась ими в своих stories.

Кстати, в свои 49 лет Кудрявцева является бабушкой. Старший ребенок, 30-летний сын Жан, подарил ей внука два года назад. Но впервые теледива решилась признать это и показать малыша Льва только в этом году.