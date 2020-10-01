В тренде: Дубцова на студии звукозаписи появилась в кожаном жакете с многослойным колье из цепей

С наступлением осени многие звезды вернулись к работе. Долгожданные съемки, встречи и выступления, а также создание новых хитов – за период пандемии многие селебрити изрядно истосковались по творческому процессу. Вот и Ирина Дубцова вместе с Артемом Качером подготовили совместный трек для поклонников, о чем интригующе рассказывают фанатам.

Артисты поделились бэкстейджем с процесса на студии звукозаписи. Дубцова предстала на кадрах в черном кожаном жакете свободного кроя на белую футболку, с многослойным украшением в виде золотых цепей. Артистка может себе позволить облегающие наряды, потому что не так давно сильно похудела, и на этот раз облачилась в черные брюки-скинни.

Кстати, украшение, которое выбрала Дубцова, в настоящее время на пике трендов. И им обзавелись многие красотки-модницы отечественного шоу-бизнеса. Например, Виктория Боня была замечена в подобном колье. Стилист Анастасия Пахолкова подчеркнула — такой аксессуар будет в моде всегда.